I consigli di newsbiella.it per gli eventi del fine settimana 10, 11 e 12 novembre

venerdì 10

- Gaglianico, all'Auditorium ci sarà il concerto acustico Smallable Ensemble, con Alex Gariazzo, Marco Gentile, Michele Guaglio e Roberto Bongianino che condurranno in un viaggio nella musica tra rock, country, folk e blues.

- Biella, Ben Cuncia

- Biella, Via Orfanotrofio 16/a Biella presso la Sala Colonne del Centro Territoriale Volontariato, Giustizia e comunità. Un itinerario filosofico dalle 18

- Cossato, Teatro Comunale, Le nostre anime di notte dalle 20,45

- Biella, via Italia 39 Interno Cortile, Cena d'Autunno, Tast Al Vin e Cook Lab dalle 20

- Biella, "Musica in famiglia" all'Accademia Perosi

- Biella, inaugurazione della mostra “Non chiamatemi morbo” alle 10,30 presso la sala convegni della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella promossa dall’APB Amici Parkinsoniani Biellesi OdV

- Biella, Gattinara, Ruché e Nebbiolo con taglieri alla panissa al Symposium Wine Training di Chiavazza dalle 18,30

- Biella, alle ore 21:00, presso la Chiesa della Santissima Trinità Frammenti organistici biellesi

- Biella, 18,15 in Duomo, messa in ricordo di Martino Borrione organizzata da CAI Biella

- Quaregna Cerreto Festa San Martino

- Sordevolo, “Biella in salute” è l’evento progetto organizzato dal Comune di Sordevolo in collaborazione con l’Ordine dei Medici di Biella che si terrà alle 21 in biblioteca comunale

sabato 11

- Camburzano, festa San Martino

- Biella, 19,30 presso locali della Caritas, Gattopoli Made in Biella OdV c'è una cena a menù interamente vegano. Si tratta di una cena di beneficienza per sostenere l'associazione

- Biella, Sabato, da 14:30 a 18:00 Falseum da Biella navetta al Falseum

- Biella, Ben Cuncia

- Biella, via Quintino Sella 54/b, Visita guidata gratuita al museo del falso e dell'inganno

- Valdilana, via Guglielmo Marconi 33, Foliage: escursioni attraversando la Brughiera

- Bielmonte, Albergo Bucaneve, SEMINARIO ESPERIENZIALE DI ACQUERELLO IN NATURA

- Viverone, Festa di San Martino ritrovo alle 14.30 davanti al Municipio di Viverone

- Cossato, Silent Book Club Biella, settimo incontro si svolgerà sabato 11 novembre, dalle 15, al Bar Pasticceria "Andrea Bovo"

- Sala, alle ore 21 nella sede della Pro Loco di Sala Biellese in via Ottavio Rivetti n. 3 spettacolo “Non ci resta che ridere”

- Cavaglià, al polivalente Luca Stecchi presenterà il suo ultimo libro “Raccolta di pensieri”

- Biella, Gattinara, Ruché e Nebbiolo con taglieri alla panissa al Symposium Wine Training di Chiavazza dalle 18,30

- Gaglianico, alle ore 21:00, presso l'Auditorium Comunale di Gaglianico “Obrigando!” presenta Bossa Nova: la rivoluzione musicale

- Sala, festa di San Martino

- Brusnengo, serata Faro

- Gifflenga, alle ore 19:00, presso il Salone polivalente di Gifflenga, Lanternata di San Martino

- Pralungo, concerto per i 40 anni della Fanfara Alpini di Pralungo. L'occasione è la ricorrenza di santa Cecilia, alle 21, al Polivalente

- Trivero, alle ore 21:00, presso il Teatro Giletti Il Laboratorio delle idee presenta “Il delitto perfetto… o quasi”

- Quaregna Cerreto, festa di San Martino

domenica 12

- Camburzano, festa San Martino

- Sala, festa di San Martino

- Biella, Ben Cuncia

- Sordevolo, Mercatino Angeli tanti appuntamenti

- Biella, “I Lupi” Cavasin e Peron organizzano, il Raduno degli Alpini a Biella, presso la sede sezionale di Via F. Nazionale 5. Durante la giornata si terrà l’adunata con l’alzabandiera, per terminare con il pranzo in sede.

- Quaregna Cerreto, festa di ringraziamento Valdengo e Quaregna Cerreto, ritrovo presso casa priore a Quarergna Cerreto e alle 10 sfilata

- Valdilana, Via Marconi 23, Trivero, Heritage Day a Casa Zegna

- Biella, Via Don Minzoni 12, presso il Teatro Don Minzoni, Sguardi Ri-Volti. Verso un paradigma riparativo

- Valdilana, via Guglielmo Marconi 33, Foliage: escursioni attraversando la Brughiera

- Bielmonte, Albergo Bucaneve, SEMINARIO ESPERIENZIALE DI ACQUERELLO IN NATURA

- Sala Biellese, VIA OTTAVIO RIVETTI 5, L'ULTIMA INFAMIA: SANTHIÀ-CAVAGLIÀ 29-30.04.1945

- Valdilana, Memorial Claudio Mello Grand, dove saranno ammessi tesserati e non tesserati FIE, che avranno la possibilità di iscriversi liberamente. Ore 7:30, ritrovo presso Proloco/area feste di Crocemosso, in Via Piazza Chiesa, Valdilana, per il ritiro dei pettorali.

- Biella, appuntamento per chiudere la stagione MTB 2023. Il ritrovo è alle 9 presso il piazzale della Provincia

- Pettinengo, Villa Piazzo in Musica, ore 17.30 Marcello Mazzoni, pianoforte, Festival dei Pianisti Italiani Ensemble

- Sagliano, castagnata sinoira, alle 14 ritrovo presso azienda agricola Mazzucchetti

- Gifflenga, Festa San Martino

- A Veglio, sarà inaugurata la lapide in memoria di don Italo Sasso

- Cossato, Grand Prix regionale giovanile di tennis tavolo.

- Biella, festa dei 125 anni di San Cassiano, alle 10.30, Solenne Concelebrazione presieduta da don Fabiano Gheller (responsabile della Pastorale Giovanile dei Salesiani del Piemonte e della Valle d’Aosta ).

- Quaregna Cerreto, festa di San Martino

- Zimone, castagnata degli Alpini

Le mostre

- Valdilana, Trivero, via Marconi, 23 Apertura di Casa Zegna e inaugurazione della mostra temporanea \"E il giardino creò l'uomo\" fino al 12/11/2023

- Biella Piazzo, Palazzo Gromo Losa, corso del Piazzo 22 e Palazzo Ferrero, corso del Piazzo 29, "Banksy, Jago, TvBoy e altre storie controcorrente" fino al 1/04/2024. Orari di apertura Mercoledì e giovedì 15.00-19.00; Venerdì, sabato e domenica 10.00-19.00; 8 dicembre, 26 dicembre, 1° e 6 gennaio, 31 marzo (Pasqua) e 1° aprile (Pasquetta) 10.00-19.00; 25 dicembre (Natale) chiuso

- Sala, L'Ultima Infamia, fino all'11/11 ripercorre i tragici eventi avvenuti a fine aprile 1945 a Cavaglià e Santhià, costati la vita a 58 vittime

- Vigliano Biellese, Opere grafiche di Griffa fino al 31/12 in biblioteca mostra di opere grafiche (disegni, grafiche, collages, acquerelli e transfer) dell’artista biellese Maria Grazia Griffa (Pepe Griffa). Info: fino al 31 dicembre, ingresso libero e gratuito durante gli orari di apertura della biblioteca: da martedì a venerdì, ore 14.30-18.

- Biella, Museo del Territorio, Costumi tradizionali simbolo di identità rumena, dalle 10 alle 18, fino al 12/11

- Biella, fino al 10/12 a Cittadellarte - Fondazione Pistoletto, "Nel nostro piatto"

- Biella, mostra “Non chiamatemi morbo” promossa dall’APB e sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella per far conoscere in modo originale e attraverso l’arte la malattia di Parkinson. Presso lo spazio Cultura della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, visitabile fino al 26/11, Orari: dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00, il sabato e la domenica dalle 16.00 alle 19.00. Per informazioni o prenotazioni è possibile contattare gli organizzatori al 3405868260 o scrivendo ad apbbiella@gmail.com.