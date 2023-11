A Cavaglià il “Mercatino Natalizio”: dall’antiquariato all’artigianato, dal modellismo all’area gastronomica.

L’Associazione “I Bucanieri del Recupero”, con la collaborazione del Comune di Cavaglià, organizza domenica 10 dicembre, durante tutta la giornata, il “Mercatino Natalizio”.

Per l’occasione sono stati organizzati e disposti spazi per l’esposizione, nei pressi del Comune, per offrire a tutti la possibilità di partecipare: “Antiquariato, modernariato, vintage, collezionismo, militaria, cartaceo, modellismo, oggettistica, artigianato, hand made, drink & food e chi più ne ha più ne metta!”

Per l’occasione saranno aperti i negozi e verrà messo a disposizione l’ampio parcheggio nei pressi del centro storico.

L’evento è aperto a tutti i prodotti che non necessitano di corrente elettrica.