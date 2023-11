Fondazione CRB, sessione generale e sessione eventi, al via le nuove aperture da lunedì 13

Si aprirà il 13 novembre la Sessione generale I scadenza 2024; relativa alle progettualità che inizieranno tra il 01/04/2024 e il 30/09/2024 permetterà di presentare domande fino al 26 gennaio 2024.

Ricordiamo che la “Sessione Generale” è lo strumento della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella che consente di presentare specifiche progettualità, che non rientrano nei bandi previsti dalla Fondazione, elaborate direttamente dagli Enti e che rientrano nelle Aree di intervento della Fondazione Arte e cultura, Welfare e territorio e Educazione e ricerca scientifica.

Possono presentare domanda di contributo, per un massimo di 10 mila euro assegnabili: • Enti pubblici • Enti religiosi/ecclesiastici • Associazioni, Fondazioni ed altri Enti senza scopo di lucro.

Ogni ente proponente ha la possibilità di presentare una sola richiesta all’anno all’interno della Sessione generale nel corso del 2024, ed è possibile presentare richiesta sia per la Sessione generale sia per la Sessione eventi nella medesima scadenza, fermo restando che non possono venire assegnati più di 2 contributi annui a favore di uno stesso Ente tramite bando o sessione.

Sono esclusi gli Istituti Comprensivi, gli Istituti di Istruzione Superiore e le scuole paritarie per i quali sono previsti i seguenti bandi: “Fondo Sostegno Luigi Squillario” e “Scuola+” e le attività realizzate con i progetti propri “Muse alla Lavagna” e “Muse a Olimpia”.

Sono comunque escluse le persone fisiche in qualità di soggetti proponenti i progetti.

Novità di quest’anno sono state individuate le seguenti priorità di intervento:

Area educazione e ricerca: - Promuovere lo sviluppo di nuove professionalità e di progetti di ricerca di eccellenza. - Sostenere percorsi che concorrano a prevenire il disagio scolastico.

Area Arte e Cultura - Avvicinare e promuovere attività culturali anche in contesti differenti da quelli più tradizionali. - Promuovere, in particolare nelle nuove generazioni, l’educazione all’arte e alla cultura.

Area Welfare e territorio - Rafforzare percorsi di autonomia, di sostegno e di integrazione sociale delle persone con disabilità e degli anziani. - Rafforzare legami comunitari con particolare attenzione alle persone e alle famiglie in difficoltà socioeconomica e situazioni di vulnerabilità.

Il bando fa inoltre riferimento agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite con particolare attenzione ai seguenti Goals.

Obiettivo 1 Sconfiggere la povertà

Obiettivo 4 Istruzione di qualità

Obiettivo 8 Lavoro dignitoso e crescita economica

Obiettivo 10 Ridurre le disuguaglianze

Obiettivo 11 Città e comunità sostenibili

Contestualmente alla Sessione Generale, sempre il 13 novembre, si aprirà la “Sessione Eventi” I scadenza 2024 le cui domande, per eventi che si realizzeranno tra il 01/04/2024 e il 30/09/2024, potranno essere presentate fino al 26 gennaio 2024.

La “Sessione Eventi” è lo strumento della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella che consente agli Enti di presentare specifiche richieste su eventi e manifestazioni nelle aree Welfare e territorio e Educazione e ricerca scientifica.

Possono presentare domanda di contributo, per un massimo di 3 mila euro assegnabili: • Enti pubblici • Enti religiosi/ecclesiastici • Associazioni, Fondazioni ed altri Enti senza scopo di lucro.

Per ulteriori indicazioni sulla presentazione e ammissibilità delle domande e per scaricare i bandi completi è possibile consultare il sito della Fondazione www.fondazionecrbiella.it.