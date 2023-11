Consiglio delle autonomie locali, via libera a tre provvedimenti

Il Consiglio delle autonomie locali (Cal), presieduto da Davide Sannazzaro, ha dato parere favorevole all’unanimità al disegno di legge sulla variazione del bilancio di previsione 2023-25, illustrato dall’assessore Andrea Tronzano nelle sue macro voci. Su 150 milioni complessivi di variazione, 100 sono destinati alla sanità (50 alle Asl e 11 per le prestazioni extra Lea), 10 ai ristori per il trasporto pubblico locale su gomma, 6 alla manutenzione dei treni che passeranno da Rfi a Gtt. Alla cultura andranno 4,9 milioni a saldo delle convenzioni del 2023 e 490 mila euro per lo scorrimento di tutte le graduatorie dei bandi. Inoltre, ulteriori 23 milioni a copertura del 100% delle borse di studio , 6 milioni alle Province per adeguamenti sui canoni idrici, 900 mila euro per lo sgombero neve, 200 mila per gli scuolabus.

L'assemblea si è espressa a favore anche rispetto alla proposta di legge in materia di sicurezza pubblica per il tiro nelle ore notturne e trasporto di carcasse di cinghiale. Il primo firmatario della Pdl Raffaele Gallo (Pd) ha spiegato che “obiettivo del provvedimento è migliorare la sicurezza nell’ambito dell’azione di contenimento notturna, che in questo periodo si intreccia anche al tema dell’emergenza peste suina. Non si tratta di porre dei limiti, ma solo di dotare tali attività di regole chiare per una migliore gestione”.

Via libera, infine, al Ddl in materia di lavori di sistemazione idraulico forestale e assetto idrogeologico svolti dagli addetti forestali regionali.