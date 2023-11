Il libro di Claudia Ghiraldello presentato nel castello di Lenta

Sabato 4 novembre, nella sala delle conferenze del castello-monastero di Lenta, l'esperta d'arte Claudia Ghiraldello ha presentato il suo libro “Preghiere in cromia a Lenta” promosso dall'Associazione Culturale lentese “Il Castello”. Nel testo vengono analizzati i dipinti murari presenti in questo comune, nello specifico nel castello-monastero, nella chiesa di Santo Stefano, nella chiesa di Santa Maria dei Campi e nell'oratorio di San Rocco. Composto da 124 pagine con un repertorio fotografico a colori realizzato dalla stessa esperta d'arte, il libro contiene vere e proprie scoperte iconografiche giacché l'autrice ha potuto decifrare i vari personaggi ritratti e ciò anche quando le condizioni di conservazione del manufatto pittorico avrebbero scoraggiato i più nel proseguimento dell'impresa. Non mancano colpi di scena anche per quanto riguarda la committenza dal momento che la Ghiraldello ha potuto rintracciare, ad esempio, il nome della committente dei dipinti nel salone grande del castello-monastero nella figura della badessa Ruffina de Raymondis demolendo la vecchia tesi che sosteneva l'intervento della badessa Caterina de Sandigliano. Ancora, tra le varie cose, ha saputo individuare la mano di Pietro da Novara in alcuni affreschi della chiesa di Santa Maria dei Campi e quella di Gaspare da Ponderano in altri affreschi del castello-monastero. La Ghiraldello, anche con l'ausilio di immagini, ha saputo emozionare l'uditorio aggiungendo importanti tasselli alla storia dell'arte.

La presentazione, che ha registrato l'affluenza di un folto pubblico, è iniziata con i saluti a cura del segretario della sopracitata associazione culturale lentese Marino Albertino il quale ha avuto parole di vivo apprezzamento per il lavoro svolto dalla Ghiraldello e ha sottolineato come questo libro rientri proprio in uno degli obiettivi che l'associazione si è proposta di perseguire, ossia valorizzare i beni artistici di Lenta. Con Albertino, erano presenti membri della citata associazione e il presidente della stessa Giovanni Cirio; presente anche il sindaco di Lenta Sergio Parini.