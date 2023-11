Biella, oggi al Duomo una Santa Messa in ricordo di Martino Borrione

Nella serata di oggi venerdì 10 novembre sarà celebrata una Santa Messa in ricordo di Martino Borrione, presidente dell'associazione Bi-Nepal, Biella to Solukhumbu Onlus, mancato domenica in Nepal all'età di 74 anni.

La funzione, voluta da Soccorso Alpino, CAI Biella e Associazione Montagna Amica, si terrà in Duomo alle 18.15.

Nell'occasione si potrà firmare la sottoscrizione a favore delle attività di Bi-Nepal per l'acquisto di defibrillatori per i villaggi di Waku e Nunthala e la costruzione di un convitto per gli studenti e i docenti a Waku.