Quaregna Cerreto, lavori di manutenzione agli impianti luce

La prossima settimana a Quaregna Cerreto partiranno i lavori di manutenzione su 13 lampioni alcuni dei quali appartengono al Comune ed altri a Enel.

"In diversi ci sono le plafoniere rotte - spiega il sindaco Katia Giordani - , solo che le abbiamo ordinate e abbiamo dovuto aspettare che arrivassero. Finalmente ci sono, e inizieremo i lavori".

Un intervento particolare sarà fatto in via Roma, dove un lampione è letteralmente sommerso dalla vegetazione ormai da anni. "E' talmente sommerso che ora rappresenta quasi un pericolo - spiega il sindaco Katia Giordani - . Quindi toglieremo tutto e lo ripuliremo per bene".

In via Monte Grappa una ditta incaricata interverrà invece per la pulizia dalla vegetazione di una parte di strada e per il riordino del canneto.