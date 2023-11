Michael Martinazzo debutta in Serie C: impegno e dedizione portano i loro frutti.

Michael Martinazzo, classe 2004, mostra le sue doti all’esordio in Serie C e nonostante la sconfitta (2-3), i suoi interventi si dimostrano graffianti.

A raccontarci i retroscena delle abilità del giovane, che a novembre compirà 19 anni, i famigliari: “In questi anni si è impegnato moltissimo, la dedizione a sport e studio non sono mancati e al suo esordio, tifosi e giornalisti hanno dimostrato il loro apprezzamento”.

Nonostante i momenti di sconforto, Michael ha perseguito il suo sogno che lo accompagnava fin da bambino: “Ha mostrato il suo interesse per il calcio fin da piccolo e grazie al suo grande impegno, oggi è giunto in Serie C, nel Novara Football Club - racconta il padre – Ovviamente le prospettive implicano la permanenza in Serie C e la crescita costante, ma attenderemo qualche mese per valutare la situazione con il suo procuratore”.

Martinazzo, nel suo percorso di crescita, è sceso in campo con costanza e determinazione, per dimostrare che grazie all’impegno assiduo, i sogni si potranno realizzare.