Biella, viabilità: cantiere in Piazza Curiel, attenzione ai divieti

Per eseguire lavori edili sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e la sospensione della circolazione, in via Deagostini, condominio Rimini, dalle ore 08.30 di lunedì 13 novembre alle 17.00 di venerdì 17 novembre 2023.

Inoltre, nello stesso periodo e orario, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in:

- Piazza Curiel, condominio Rimini (mq 435, automezzi e ponteggio),

- Via Gobetti, condominio Rimini (mq 37, automezzo).

Sarà istituita la temporanea sospensione della circolazione pedonale. Con idonea segnaletica i pedoni dovranno essere indirizzati sul lato opposto all’occupazione in sicurezza.