Le segreterie provinciali di Filt Cgil hanno comunicato di aderire allo sciopero nazionale di otto ore di venerdì 17 novembre, proclamato dalle segreterie nazioni Filt Cgil e Uil trasporti per il miglioramento delle condizioni salariali, per estendere i diritti e per contrastare la nuova legge di bilancio.

Venerdì 17 novembre quindi potrebbero esserci disagi sulle linee Atap.

I servizi saranno garantiti dalle 4.30 alle 8.30 e dalle 13 alle 15.