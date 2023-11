Nella VII Giornata Mondiale dei Poveri si rilancia Fra Galdino Valle Elvo, 11 i Comuni coinvolti

Domenica 19 novembre 2023 si celebrerà la VII Giornata Mondiale dei Poveri ed in tutta la Valle Elvo per il decimo anno consecutivo verrà rilanciato Fra Galdino, il progetto ideato da Caritas Diocesana nel 2014 con lo scopo di sollecitare le nostre comunità a farsi prossime delle persone fragili che ci abitano accanto condividendo una piccola parte della nostra spesa. Come dice Papa Francesco nel suo messaggio per la Giornata dei Poveri “coinvolgersi in prima persona è la vocazione di ogni cristiano”.

Chi aderisce all’iniziativa si impegna a condividere per un anno a cadenza regolare (una volta alla settimana, ogni 15 giorni, una volta al mese) un litro di latte, o un kg di pasta o un kg di verdura o di frutta, o altro alimento che verrà indicato. Non conta la quantità. E’ importante la continuità! Gli alimenti raccolti verranno conferiti alle associazioni caritative presenti in valle (Alveare, Con-Tatto, Gruppi Vincenziani e Parrocchie) che provvederanno a distribuirli alle famiglie in difficoltà prese in carico direttamente o tramite gli Assistenti Sociali.

Qualche numero:

Sono 11 i Comuni coinvolti: Camburzano, Donato, Graglia, Mongrando, Muzzano, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Pollone, Sordevolo, Zubiena. più di 220 mila i kg di alimenti raccolti dal 2014 più di 21 mila i kg raccolti da luglio 2022 a giugno 2023, 302 le famiglie donatrici, 138 le famiglie aiutate, seguendo l’invito rivolto dal Papa “Non distogliere lo sguardo dal povero”, tutti siamo chiamati a essere “prossimi” di chi fa più fatica.

Aiuta anche tu i poveri con Fra Galdino!!

I volontari saranno presenti alle messe di domenica 19 novembre per illustrare l’iniziativa. Inoltre sarà sempre possibile contattare i referenti Fra Galdino di ogni singolo paese.