Pallavolo, serie C: Prochimica Novarese Virtus Biella in trasferta a Chivasso

Occasione ghiotta per la Prochimica Novarese Virtus Biella per ottenere la quinta vittoria stagionale. Le nerofucsia domani sera alle 20.30 scenderanno in campo in trasferta contro la Fortitudo Chivasso, squadra che occupa la terzultima posizione in classifica con soli 3 punti all’attivo: le torinesi hanno vinto all'esordio in casa contro Club76 Playasti e poi nelle quattro gare consecutive hanno raccolto solo un set.

Classifica girone A dopo 5 giornate: Cus Collegno 15, Gavi Novi 13, Almese 12, Canelli 12, Prochimica Novarese Virtus Biella 11, Pinerolo 11, Vicoforte Ceva 7, Ovada 6, Sammaborgo 6, In Volley San Giorgio 5, Pavic Romagnano 4, Chivasso 3, Playasti 0, Mtv Azzurra 0.

SETTORE GIOVANILE: ESORDIO POSITIVO DELLA UNDER 13 ECCELLENZA

PRIMA DIVISIONE: NETTA SCONFITTA A TOLLEGNO

Netta sconfitta per la nostra giovane squadra contro l'esperto Tollegno: la Virtus Biella è stata battuta nel derby per 3-0 con parziali a 12, 13 e 15. La terza giornata porta con sé un turno di riposo: le nerofucsia torneranno in campo mercoledì 15 novembre al PalaSarselli di Chiavazza contro l'Igor Volley Trecate per la gara della sesta giornata, anticipata di una quindicina di giorni rispetto al calendario originale.

Classifica girone C: San Giuseppe Trecate 6 (2), Tollegno 3 (1), Scurato Novara 3 (1), Valsesia 3 (1), Igor Trecate 3 (2), San Rocco Novara 3 (2), Gaglianico 0 (1), Crescentino 0 (2), Virtus Biella 0 (2).

UNDER 18 : E' ARRIVATO IL PRIMO STOP

Dopo due vittorie al tie break, la Virtus Biella U18 si è fermata: nella gara della terza giornata è stata sconfitta in casa per 3-0 dal San Giuseppe Trecate nonostante una partita equilibrata (parziali 21-25, 25-25, 20-25). Domenica pomeriggio derby a Lessona contro il TeamVolley: fischio d'inizio alle ore 18.

Classifica girone C: Omegna 6 (2), Teamvolley 6 (2), Virtus Biella 4 (3), Sammaborgo 4 (3), San Giuseppe Trecate 3 (2), Gaglianico 1 (2), Scurato Novara 0 (2).

UNDER 16: DOPPIA SCONFITTA

Nel girone C sconfitta 3-1 la Virtus Biella Nera in casa contro l'Igor Volley Trecate: parziali 25-20, 11-25, 23-25 e 16-25. Peccato per il terzo set che avrebbe potuto riaprire l'incontro. Domenica mattina alle 10.30 a Novara la quarta partita della stagione contro l'Issa.

Nel girone D la Virtus Biella Fucsia, in campo con una squadra completamente U14, è stata battuta 3-0 dal TeamVolley U16 giocato almeno due set quasi alla pari: 25-17, 25-21 e 25-20 i parziali. Domenica mattina alle 10.30 al PalaSarselli di Chiavazza la gara interna contro il Volley Vercelli.

Classifica girone C: Igor Trecate 9 (3), Novi 7 (3), San Giuseppe Trecate 6 (3), Sangiacomo Novara 6 (3), Virtus Biella nera 3 (3), Alessandria 3 (3), Issa Novara 2 (3), San Rocco Novara 0 (3),

Classifica girone D: S2M Vercelli 9 (3), Occhieppese 9 (3), Koala Fontaneto 6 (3), Teamvolley 6 (3), Virtus Biella fucsia 3 (3), Gaglianico 3 (3), Volley Vercelli 0 (3), Santhià 0 (3).

UNDER 14: TROPPO FORTE L'IGOR VOLLEY

Niente da fare per la Virtus nello scontro al vertice del girone di Eccellenza contro l'Igor Volley Trecate: hanno vinto le novarese 3-0 con parziali 25-17, 25-15, 25-18. Sabato pomeriggio alle 15 match casalingo al PalaSarselli contro Ovada.

Classifica girone Eccellenza: Ardor Casale 6 (3), Igor Trecate 9 (3), Sammaborgo 6 (3), Virtus Biella 6 (3), Alessandria 3 (3), Ovada 3 (3), Valsesia 0 (3), Omegna 0 (3).

UNDER 13: LA VIRTUS INIZIA CON UNA VITTORIA

Successo al termine di una partita tiratissima per la Virtus Biella nella gara di esordio del campionato Under 13 Eccellenza Territoriale. Sabato scorso le giovanissime nerofucsia hanno sconfitto 3-2 il Novi: vinto il primo 25-19, perso il secondo 14-25, rivinto il terzo 25-21 e perso il quarto 19-25, la partita si è decisa in tie break terminato addirittura 23-21. Domenica trasferta a Romagnano Sesia sul campo della Pavic: si gioca alle 10.30

Classifica girone Eccellenza: Omegna 6 (2), Igor Trecate 6 (2), Acqui 3 (2), Ardor Casale 3 (2), Virtus Biella 2 (1), Novi 1 (2), Arona 0 (1), Pavic Romagnano 0 (2).