Equipe Vitesse, “Trofeo delle Merende”: ottimi risultati al Rally di Santo Stefano Belbo.

Weekend positivo per Equipe Vitesse nella 5a edizione del Rally di Santo Stefano Belbo - Trofeo delle Merende, con la viglianese Loretta Tedesco protagonista insieme a Paolo de Marco della agguerrita classe N2, che vedeva al via ben 13 equipaggi. Nelle prime prove una errata scelta di gomme relegava i Biellesi in sesta posizione mentre in quelle successive le cose andavano meglio fino a vincere le ultime 2 prove consentendo loro di conquistare un meritato terzo posto finale di classe e il 35esimo assoluto.

Giusto il tempo di riordinare le idee e già il prossimo fine settimana Equipe Vitesse sarà di nuovo in gara, e il palcoscenico stavolta sarà il Rally 2 laghi, con partenza e arrivo a Baveno.

Sui 52 km cronometrati nella splendida cornice del Lago Maggiore prenderanno il via il giovane Gioele Romito per la prima volta affiancato dalla instancabile Loretta Tedesco a bordo della Peugeot 106 di classe A5, il presidente del sodalizio Massimo Formaggio con a fianco il rientrante Cristian Favaro con una Renault Clio Rs in classe N3 e infine Nicolò Bottega, a leggere le note al novarese Daniele Alessandro su una Suzuki Swift nella classe Racing Start Turbo.