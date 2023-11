Spritz in collaborazione con Pro Loco Biella e Valle Oropa lancia la Collezione "Saluti da Biella"

È stata lanciata la collezione "Saluti da Biella", una linea di prodotti che raccoglie frammenti di territorio che incuriosiscono e suscitano un sorriso divertito o nostalgico in chi acquista. L’esclusiva collezione cerca di incarnare lo spirito di Biella e offre, ai suoi abitanti ed ai turisti che la visitano, un modo per esprimere il proprio orgoglio per questa città pittoresca e affascinante.

La collezione comprende: T-shirt, borse, ombrelli, astucci, quaderni e vari altri oggetti di uso quotidiano. L’idea alla base del progetto è nata dall’incontro di due realtà molto attive sui territori di appartenenza: Spritz che è una realtà imprenditoriale creativa di Ivrea, con un forte focus su comunicazione, merchandising e stampa e la Pro Loco Biella e Valle Oropa che è attiva sul territorio biellese da ormai molti anni e si impegna a fondo per la sua valorizzazione.

Così Christian Clarizio, presidente della Pro Loco Biella e Valle Oropa: ”Saluti da Biella è un nuovo modo per comunicare il nostro territorio partendo da momenti, personaggi o luoghi iconici, e per sostenere la Proloco Biella e Valle Oropa. Ringrazio Christian Zegna che ha scoperto questa opportunità per favorire la crescita della nostra associazione, il team di Spritz che l'ha realizzata e Luca di Marconi 2 per aiutarci a promuovere magliette, borse e diversi gadget, che son convinto possano essere un bellissimo pensiero sia per i biellesi ma anche per chi da turista viene a visitare la nostra città”.

Secondo Andrea Mazzola di Spritz “L’obiettivo è quello di usare la semplicità per parlare della bellezza e della storia di Biella, invitando a scoprire quei dettagli, quei "luoghi comuni" che racchiudono l'essenza delle nostre terre e che ci fanno emozionare”.

Salutidaqui, una linea di successo 100% piemontese Saluti da biella prende vita dal progetto di più ampio respiro salutidaqui, un’avventura, un gioco vestito di creatività e amore per l’Italia. Questo ha come desiderio dare valore al senso di appartenenza di un luogo, rendendolo protagonista di ogni creazione e provando a descriverlo sotto una luce differente, a volte giocosa, a volte malinconica, ma sempre vera. Salutidaqui è un contenitore di aria leggera, risate luminose, nostalgia canaglia, passione per il territorio che abitiamo.

La collezione "Saluti da Biella" sarà disponibile a partire dal 4 novembre 2023 presso Marconi 2 in Via Marconi, nel cuore del centro storico di Biella, e online sul sito salutidaqui.it.

Per ulteriori informazioni, immagini in alta risoluzione o qualsiasi tipo di richieste, si prega di contattare: Spritz srl – Via Arduino 6-8, 10015 IVREA (TO) Email: ciao@salutidaqui.com Telefono: +39 0125 425842 Seguiteci su Instagram: @salutidaqui e utilizzate l'hashtag #Salutidabiella per condividere i vostri look e l'amore per Biella.