Quali sono i settori più colpiti dagli attacchi hacker in Italia

Nonostante si parli spesso di attacchi hacker come di un fenomeno sempre più ricorrente, in più occasioni non se ne conosce il funzionamento e le dinamiche, a cominciare dai settori più colpiti in Italia. Pirati informatici, spesso coalizzati in gruppi di individui, vanno all’arrembaggio nel compromettere sistemi informatici, reti, dispositivi o dati altrui senza autorizzazione. Sfruttando vulnerabilità o debolezze nei sistemi o nelle procedure di sicurezza, questi criminali cercano di ottenere accesso non consentito e causare danni.

Gli obiettivi degli attacchi hacker possono essere vari: dal furto di dati al danneggiamento di sistemi, fino alla diffusione di disinformazione o addirittura alla richiesta di riscatti. Per difendersi da questa minaccia è fondamentale stabilire una certa sicurezza informatica, in modo da proteggere i sistemi e le informazioni dai malintenzionati.

Questo campo è in costante evoluzione anche a causa della crescente sofisticazione degli attacchi hacker.

Attacchi hacker in Italia: una crescita costante

Il rapporto 2023 del Clusit, l’Associazione italiana per la sicurezza informatica, fa da cartina al tornasole per quanto riguarda le offensive hacker che hanno interessato il nostro Paese nel 2022.

Secondo i dati raccolti gli attacchi subiti sono stati 188, il 169% in più rispetto al 2021. Un parametro allarmante, che però non tiene conto di un fattore: “solo” il 7,6% di questi assedi è andato effettivamente a segno. Ciò non toglie che il dato fa registrare una notevole crescita rispetto al 2021, quando solo il 3,4% dei tentativi ebbe successo.

In Italia, insomma, le incursioni hacker si moltiplicano e appaiono sempre più efficaci. Questa tendenza, come vedremo, sembra confermarsi anche nel 2023. Il rapporto di Clusit rimarca poi un concetto: se l’attacco va a segno, la sua gravità rischia di avere un impatto disastroso. Nel 2022, infatti, l’83% degli hackeraggi riusciti ha provocato conseguenze drammatiche per i nostri sistemi informatici.

I settori più colpiti dagli attacchi hacker in Italia: i dati del 2022

Nel 2022, il settore prediletto degli hacker in Italia risulta essere quello governativo. Basti pensare che il 20% degli hackeraggi effettuati lo scorso anno ha avuto come bersaglio siti dei Ministeri o sistemi in capo all’esecutivo.

Anche nel 2023 la situazione sembra immutata: tre dei casi più eclatanti di manomissione informatica erano rivolti proprio all’indirizzo del governo. Il primo in ordine di tempo risale a marzo, e ha avuto come obiettivo i siti ufficiali della Camera, dei Ministeri di Difesa, Esteri e Trasporti e dell’esecutivo. In questo caso si è trattato di un attacco del tipo DDoS: i portali sono stati inondati da richieste di collegamento fittizie, in modo da sovraccaricare il servizio con una grande quantità di traffico e renderlo inaccessibile.

Qualche mese dopo la stessa sorte è toccata al Ministero del Made in Italy, colpito a maggio, e al Ministero della Giustizia in agosto. Quest’ultimo, però, ha dovuto fare i conti con un attacco ransomware: una volta bloccato l’accesso al sito, gli hacker hanno chiesto un riscatto per restituire ai legittimi proprietari l’accesso ai dati.

Subito dopo il settore governativo, quello manifatturiero si è rivelato tra i più gettonati per quanto riguarda gli attacchi cibernetici. Il 19% degli hackeraggi globali indirizzati verso il nostro Paese ha toccato questo ambito. Seguono a ruota le organizzazioni e l’edilizia, rispettivamente con il 16% e l’11% degli attacchi, mentre inferiore (intorno al 5% del totale) è il numero di manomissioni informatiche alle ICT e ai settori energetico e finanziario.