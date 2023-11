Biella, Progetto COALA: L’Intelligenza Artificiale a supporto delle aziende tessili.

Il progetto COALA, finanziato dall’UE, con l’obiettivo di sviluppare un assistente digitale “Human-centered” basato su Intelligenza Artificiale (IA) è giunto alla conclusione. COALA fornisce un supporto proattivo, flessibile e semplice a supporto degli operatori di produzione del settore manifatturiero per la formazione, la didattica, il problem solving ed il monitoraggio della produzione aziendale.

Si è svolto all’ Higher Training Center di Città Studi, il final review meeting organizzato dallo stesso Ente di Servizi Formativi per lo sviluppo del Territorio e dal Lanificio F.lli Piacenza. L’incontro ha segnato un importate traguardo che ha visto partner di progetto, project officer e reviewers esterni validare, attraverso una Live Demo, l’utilizzo del software COALA in ambiente produttivo e come prototipo di strumento di supporto alla fase preliminare della didattica erogata da Città Studi.

Città Studi ha collaborato in stretta sinergia con il Lanificio F.lli Piacenza per quanto riguarda il "caso tessile", approfondendo il tema della didattica on the job. COALA si è dimostrato un concreto supporto per i docenti impiegati nei corsi di formazione, creando un nuovo modello di apprendimento in cui l’I.A. si integra nella relazione insegnante/studente fornendo agevolmente contenuti multimediali quali foto, video, descrizioni e test di autovalutazione comprendendo le domande e scegliendo le risposte appropriate. Nella fase di training aziendale o per neoassunti, la soluzione COALA permette agli operatori di richiedere consigli, spiegazioni e specifiche procedure durante l’esecuzione del proprio lavoro ottimizzando al meglio il loro percorso di crescita all’interno dell’azienda. Questo si traduce in una riduzione del tempo e costo della formazione degli operatori, nel caso in oggetto, di tessitura, mantenendo inalterata la qualità del servizio erogato.

“Il ruolo di Città Studi è stato fondamentale in questo progetto sia in termini di opportunità e raccordo con i bandi di ricerca EU, che di coordinamento delle attività. Un progetto in linea le esigenze, presenti e future, delle aziende del Territorio- sostiene Ermanno Rondi, Presidente di Città Studi- COALA infatti implementa modelli didattici che interagiscono e supportano gli utenti, dimostrando come il sussidio dell’IA durante la formazione aziendale sia concreto e rappresenti una grande opportunità di crescita delle Risorse Umane”.

“Uno dei problemi basilari dell’industria tessile è il ricambio della forza lavoro qualificata per poter continuare a produrre i tessuti di alta qualità e valore tipici del Territorio- sostiene Ettore Piacenza, Direttore Generale Lanificio F.lli Piacenza e Presidente del comitato di gestione di Po.in.tex-, condizione fondamentale per mantenere un vantaggio competitivo sul mercato. Da un lato risulta quindi necessario valorizzare la formazione di giovani attraverso programmi dedicati, dall’altro supportare i dipendenti aziendali nelle loro attività manifatturiera o di management.”

Il progetto, della durata di 3 anni, ha visto interagire, in maniera attiva con incontri basati sul confronto dell’avanzamento lavori e sull’aggiornamento del software (disponibile in inglese e italiano), 14 partner di nazionalità differenti: 2 ditte tedesche, tra cui il coordinatore BIBA (Bremer Institut für Produktion und Logistik GmbH), 2 olandesi, 2 francesi, 2 greche e 6 italiane. In rappresentanza dell’Italia hanno collaborato: Città Studi Biella, Fratelli Piacenza (partner di progetto, dove il sistema COALA è in fase di test ed integrazione con il software di gestione dei telai), Whirlpool EMEA SpA, i-Deal srl, Holonix srl, STAM srl.

Per maggiori informazioni è possibile contattare Città Studi Biella allo 015-855.1111. https://www.coala-h2020.eu/