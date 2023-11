Biella: uomo tenta il suicidio sul ponte della tangenziale, salvato dalla Polizia Locale

Nel pomeriggio di martedì 7 novembre, una pattuglia della Polizia Locale di Biella ha salvato un uomo che voleva porre fine alla sua vita.

Di passaggio sul ponte Cervo in Corso in lago Maggiore una pattuglia ha natato un veicolo fermo a lato della carreggiata. Ipotizzando che il mezzo fosse rimasto in panne, gli agenti si sono fermati con l'intenzione di prestare assistenza al conducente .

Dopo aver avvisato la Centrale Operativa, sono scesi dalla votante, ma solo mentre si stavano dirigendo verso il veicolo hanno notato un uomo che stava tentando di scavalcare il guard rail che porta al parapetto del ponte.

Gli agenti prontamente si sono avvicinati all'uomo che in evidente stato di agitazione urlava "Lasciatemi stare voglio farla finita..." e provando a tranquillizzarlo, hanno dialogato con lui facendolo sfogare e mettendolo tempestivamente in sicurezza.

Dopo qualche minuto, avvertita la Centrale Operativa, sul posto è arrivata un'autoambulanza che ha prestato all'uomo i primi soccorsi del caso e successivamente lo ha trasportato all'Ospedale di Ponderano.