Posa di un'antenna per potenziare il segnale del telefono a Pratetto, il Comune di Tavigliano: "No grazie"

Riceviamo e pubblichiamo: "Si porta a conoscenza della popolazione che è pervenuta, da parte della società Inwit - Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A., la richiesta di procedere all’installazione nel territorio di Tavigliano di un’antenna per il potenziamento della diffusione del segnale telefonico.

L’intervento, nel dettaglio, comporterebbe la posa, in un’area privata in regione Pratetto, di un palo con pennone di prolunga per un’altezza complessiva di circa 25m e la relativa delimitazione di accesso al sito con apposita struttura di recinzione.

L’area in cui andrebbe a sorgere è sottoposta da Piano Regolatore Comunale ad un vincolo paesistico ambientale V4, come da art. 4.2.1. delle Norme Tecniche di Attuazione, in cui viene prescritto che “sono vietate le nuove costruzioni, le modificazioni d’uso del suolo, le nuove recinzioni ed ogni altro manufatto”.

Tutto questo in un contesto di rilevante interesse naturale e paesaggistico, con la presenza di abitazioni residenziali e di una caratteristica attività di ristorazione, nonché meta di turismo escursionistico durante tutto il periodo dell’anno.