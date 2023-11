Foto d’archivio, la storia di Biella attraverso le immagini: il Lanificio Maurizio Sella.

Inauguriamo con Vittorio Sella questa rassegna di immagini pubblicate ogni giovedì da Newsbiella.it, dedicando la prima uscita al Lanificio Maurizio Sella.

L’ex Lanificio Maurizio Sella, grande complesso architettonico, dal 1988 riconosciuto dal Ministero come monumento di interesse architettonico e storico, testimonia una lunga storia di attività produttive legate all’uso dell’energia idrica, documentata dal Medioevo. La sequenza temporale vede attivi mulini, ferriere, cartiere, filatoi di seta e lanifici. Sono ancora presenti in loco gli immobili della Cartiera Mondella dell’inizio del ‘500 e del Filatoio di seta del Santuario d’Oropa, con annesso Albergo di virtù, costruito a cavallo tra ‘600 e ‘700, riattato dal 1835 a lanificio a ciclo completo da Maurizio Sella (1784-1846). L’imprenditore vi trasferisce dalla Valle di Mosso la propria abitazione e l’attività laniera che sarà attiva, guidata da figli e nipoti, fino al 1961.

Il complesso immobiliare viene nel tempo incrementato con costruzioni importanti, come il possente edificio “manchesteriano” situato a monte. In seguito, il gruppo Sella acquista tutto il complesso immobiliare, vi installa il Centro Elaborazione Dati e dal 2002 intraprende un graduale restauro conservativo, con l’allestimento di numerosi spazi di lavoro per nuove attività.

Oggi il Lanificio Maurizio Sella ospita, oltre alla Fondazione Sella con parte dei suoi archivi, la sede di Sella Lab, Nivola, Open bank, Private banking, spazi di open coworking, un auditorium, le aule formative dell’Università Aziendale e altre società del Gruppo e non, per un totale di più di 700 persone.