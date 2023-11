Biella lavori in via Vescovado da lunedì, attenzione alla viabilità

Biella lavori in via Vescovado, attenzione alla viabilità

Per espletare alcuni lavori edili sarà istituita la temporanea sospensione della circolazione veicolare in via Vescovado, da via Losana a via Garibaldi, dalle ore 08.00 alle ore 17.30 da lunedì 13 novembre 2023 a venerdì 24 novembre 2023 (mq automezzi 30,00 +18,00).

Nello stesso periodo sarà istituito il doppio senso di marcia, unicamente per residenti in ingresso e in uscita dai passi carrai presenti.

L’impresa esecutrice dei lavori segnalerà il cantiere stradale con idonea segnaletica temporanea e adotterà tutte le cautele atte ad evitare incidenti.