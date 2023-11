Maltempo Toscana, allerta arancione domani a Prato. Il sindaco: "State a casa"

(Adnkronos) - Maltempo in Toscana, domani è allerta arancione a Prato. Dalle 16 di giovedì 9 novembre alle 14 di venerdì 10 il sindaco Matteo Biffoni invita a limitare gli spostamenti soltanto a quelli necessari e inderogabili così da non intralciare eventuali operazioni di soccorso. Previste anche intense piogge e temporali in tarda serata.

E' stata riattivata, intanto, informano le Ferrovie di Stato la circolazione ferroviaria tra Prato e Vernio, sulla linea convenzionale Prato-Bologna. La riattivazione del secondo binario, compatibilmente con le condizioni meteo al momento è prevista, per lunedì 13 novembre. La circolazione tra Prato e Vernio era stata interrotta nella notte tra il 2 e il 3 novembre a causa del maltempo che aveva interessato la zona.