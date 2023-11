Si torna al Pajetta! SPB Ilario Ormezzano Sai finalmente tra le mura di casa

Arriva una grande notizia per la SPB Ilario Ormezzano Sai. La gara di sabato alle 21 con Mozzate, che doveva essere giocata al Palasarselli, si giocherà al Palapajetta! Una splendida sorpresa per i ragazzi di coach Di Lonardo, che finalmente potranno disputare una gara tra le mura della palestra dove si allenano tutte le settimane.

La Partita

Arriva il Volley Mozzate a Biella, squadra neopromossa in Serie B. Si tratta di un vero e proprio scontro diretto per la salvezza, perché entrambe le squadre stanno lottando per rimanere a galla. In un certo senso si può parlare di esordio per la SPB Ilario Ormezzano Sai, che senza dubbio avrà il favore del pubblico e della palestra. Mozzate ha conquistato due punti, sulle quattro partite disputate, contro Caronno, vincendo a sorpresa una partita infinita. Per vincere questa partita ci sarà bisogno di tutto il supporto del pubblico, così da spingere i nostri ragazzi verso i tre punti.

Il commento di Denis Giacobbo

“Speriamo di mostrare finalmente in campo i risultati di questo periodo di allenamenti. Ci stiamo dando dentro e meritiamo una vittoria come premio, soprattutto sabato che saremo al Palapajetta. Spero che nessuno pensi che sia una partita facile solo perché li abbiamo battuti in amichevole due mesi fa. Loro hanno uno schiacciatore titolare in più e tanto ritmo gara rispetto allo scorso incontro. Non vedo l’ora di giocare in un palazzetto pieno di pubblico, perché quello ci spingerà a dare il massimo su ogni pallone.”