Rally & Co scala le classifiche: grandi risultati al Rally storico Monti savonesi FOTO

Rally & co nella top 10 del rally monti savonesi storico, grazie ai due equipaggi portacolori della scuderia biellese. Sulla consueta Porsche bianca e gialla buona prestazione per Marco Bertinotti “navigato” dalla moglie Barbara Ravelli, che per il suo compleanno ha gustato la gioia del traguardo in 5a posizione assoluta, vincendo il secondo raggruppamento; peccato per il problema elettrico sulla seconda prova speciale che ha fatto perdere alla famiglia ponzonese circa 1 minuto e 20; un ritardo che ha strappato un podio assicurato: "Una vera gioia correre con mia moglie Barbara -afferma Bertinotti- abbiamo festeggiato il suo compleanno in modo insolito, ma altrettanto indimenticabile".

Decimi assoluti e terzi nel secondo raggruppamento Luca Delle coste e Giuliano Santi, velocissimi sulla loro Ford escort rs 2000, penalizzati anche loro da un problema elettrico negli ultimi due tratti cronometrati, che sono costati loro l'ottavo posto in classifica generale: "Una bellissima gara su prove speciali che furono teatro anche del vecchio Sanremo mondiale - dice Santi - la decima posizione ci soddisfa anche se al netto dei problemi patiti nel finale poteva andare meglio".