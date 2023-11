Mosca disputa la finale per il bronzo e conquista la cintura nera

Filippo Mosca, dell’Ippon 2 karate, ha confermato le sue potenzialità ai Campionati Italiani Juniores FIJLKAM che si sono svolti nello scorso fine settimana al PalaPellicone del Lido di Ostia con 771 iscritti di 300 società.

L’atleta, classe 2008, appartenente alla categoria Cadetti, ha partecipato alla gara della categoria superiore in quanto, come permesso dal regolamento Federale, sono ammessi i ragazzi dell’ultimo anno Cadetti che superano le qualificazioni regionali. Al primo incontro, Mosca è stato battuto dall’atleta, di alto profilo, Gennaro Ingenito laureatosi Vicecampione Italiano offrendo quindi, al biellese, l’opportunità di accedere al ripescaggio e rientrare in gara; dopo aver superato tre combattimenti con avversari di valore, Mosca è arrivato a disputare la finale per il terzo posto, contro un forte atleta campano, da cui ne è uscito sconfitto per un soffio, subendo un solo punto. L’atleta dell’Ippon 2 ha concluso con un prestigioso quinto posto, nella categoria 76 kg formata da circa 70 atleti di altissimo livello e, in virtù di questo risultato, gli è valsa (da regolamento Federale) la conquista della cintura nera 1° Dan per meriti agonistici.

Alla trasferta, accompagnati e seguiti dal D. T. Feggi, hanno gareggiato anche Boussaid Nisserine (Juniores 53 kg) che ha svolto due incontri e Nahal Inas (Juniores 53 kg), entrambe alla prima esperienza in campo Nazionale; sul tatami, inoltre, l’atleta più esperto Giacobbe Giulio (Juniores 55 kg) che, per questa volta si è fermato al primo combattimento. Assente purtroppo a causa di un infortunio, Condemi Gaia, anch’essa, per l’età, Cadetta, che aveva ottenuto il lasciapassare per la fase Nazionale Juniores come il collega Mosca.