Il 10 e 11 novembre Torino si illumina con il "Diwali", la Festa della Luce. Yoga, laboratori e tanti eventi

La "Festa della Luce" sarà anche l'occasione per approfondire la conoscenza dell'Ayurveda, la medicina tradizionale indiana. In programma anche momenti dedicati alla preghiera e alla meditazione, con le danze devozionali. "È l'evento più importante dell'anno - ha osservato l'assessore comunale Gianna Pentenero - della comunità induista. Abbiamo bisogno di momenti in cui la luce sia la nostra forza, così come di questo senso di comunità, che passano anche da iniziative come queste".