Eat to Meet: la “cena business” per la promozione delle proprie attività.

Si può trasformare l'amabile convivialità di una cena in un'occasione per accrescere i propri contatti e promuovere il proprio business? Assolutamente sì. Eat to Meet ne è la dimostrazione plastica.

Il format lanciato dai Giovani Imprenditori di CNA Nazionale sbarca in città, forte dei successi registrati in tutta Italia.

A replicare sul nostro territorio la collaudata formula del business speed dating ci hanno pensato i Giovani Imprenditori di CNA Biella, in collaborazione con gli sponsor che hanno sostenuto la loro iniziativa.

L'appuntamento biellese, con la cena/evento che fa da incubatore al B2B tra professionisti e imprenditori, associati e non associati a CNA, è in calendario per giovedì 30 novembre (dalle 18.30), nelle Sale Auliche di Cittadellarte-Fondazione Pistoletto, in via Serralunga a Biella.

Come funziona? La formula è semplicissima: ad ogni portata i presenti cambiano tavola, in modo da consumare i quattro piatti accanto a commensali sempre diversi. Una rotazione virtuosa che favorisce quindi lo scambio di esperienze e, contestualmente, la creazione di nuovi network professionali e imprenditoriali.

«Siamo molto contenti di ospitare per la prima volta sul territorio biellese l’evento Eat to Meet, il format nazionale di CNA Giovani Imprenditori nato per creare networking e quindi nuove opportunità di business - dichiara Andrea Valentini, Presidente dei Giovani Imprenditori di CNA Biella - Con questa iniziativa vogliamo offrire ai nostri associati, ma anche a chi associato non lo è, o non lo è ancora, uno strumento per accrescere le proprie potenzialità imprenditoriali. La serata è impostata sui crismi del business speed date. Siamo convinti che questo evento sarà apprezzato dai partecipanti, così come lo è stato nelle altre territoriali in cui è stato proposto. Invito chiunque fosse interessato ad iscriversi, ne vale sicuramente la pena!»