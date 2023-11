A Piedicavallo si è festeggiato "Aglioween"

Sabato 4 e domenica 5 novembre si è tenuto Aglioween, l’evento organizzato dalla Pro Loco di Piedicavallo che sposa la festività anglosassone a quella piemontese della bagna cauda.

Il sold out per la cena e per il pranzo a base della tradizionale pietanza piemontese non si è fatto attendere, ma è stata la festa dei bambini a riscuotere il vero successo. I festeggiamenti sono iniziati nel tardo pomeriggio, quando i piccoli partecipanti hanno iniziato ad arrivare, vestiti con i loro costumi più spaventosi. C'erano streghette, supereroi, vampiri e teschi con bellissimi trucchi da paura! La festa si è svolta presso una delle sale della Società degli Operai di Piedicavallo ed è stata un'occasione unica per i bambini della Valle Cervo di immergersi nell'atmosfera magica e misteriosa di Halloween. I volontari della Pro Loco di Piedicavallo hanno preparato una serie di giochi che hanno saputo intrattenere i giovani partecipanti per l’intero pomeriggio. Oltre all’intramontabile successo della piñata, i bambini hanno potuto divertirsi con i festoni, i coriandoli, una gara all’ultimo grido e con la creazione della propria maschera personalizzata, dimostrando ciascuno una creatività e un impegno unici. Alla fine della festa, ogni partecipante si è portato a casa un sacchetto pieno di caramelle e dolcetti: un piccolo ricordo di una giornata speciale.

«Desideriamo ringraziare tutti i volontari che si sono impegnati per la buona riuscita di questa iniziativa», dichiara Veronica Rosazza Prin, Presidente della Pro Loco di Piedicavallo. «Con una quindicina di bambini coinvolti e le loro famiglie, la festa può senza dubbio considerarsi un successo. Anche se la nostra APS da sempre organizza eventi per tutta la famiglia, in futuro riproporremo certamente attività riservate ai più piccoli: sono le giovani famiglie, infatti, il futuro del nostro paese e della nostra Valle».