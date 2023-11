Grappa e limoncello al tartufo naturale

Nascono il Limoncello e la Grappa al tartufo, due nuovissimi prodotti del tutto naturali, senza aromi artificiali, ottenuti grazie alla ricerca di alcuni istituti ed aziende specializzate che hanno saputo ottenere un estratto naturale di questo pregiatissimo e preziosissimo dono della terra. A produrlo Bottega spa, azienda vinicola trevigiana che non finisce di stupire con il lancio, sempre e continuo, di nuove referenze, ultima delle quali il Gin Green. Il Limoncello e la Grappa al tartufo di Bottega verranno distribuiti dalla catena francese Signorini che dispone di una vastissima catena di negozi specializzati nel “prodotto” tartufo. Per il mondo dei liquori questa novità di Bottega spa (esporta in 145 paesi nel mondo) rappresenta una assoluta “primizia”. Due liquori al tartufo del tutto naturale sembravano impossibili dal realizzarsi. Bottega, tra l’altro, annuncia l’apertura a fine mese di due nuovi Prosecco Bar (rivisitazione in chiave moderna delle antiche osterie veneziane) a Praga e Abu Dhabi cui seguiranno a gennaio altre tre aperture a Budapest, Raormond in Olanda e ancora Praga. (g.n.)