La Provincia di Biella punta sull' aggregazione, l’educazione e le pratiche sportive, a chi vanno i contributi

La Provincia di Biella svolge da anni attività in materia di Politiche Giovanili, volte a favorire l’aggregazione, l’educazione, lo sviluppo di abilità specifiche e le pratiche sportive. E in base alle qualità ed alla ricaduta sul territorio delle proposte presentate dalle Associazioni Comitato Terra della Lana, Corto Circuito e Peace Orchestra Foundation ed alle attività da realizzarsi nell’ambito delle stesse, la Provincia ha ritenuto di accordare un sostegno finanziario, ai sensi dell’art. 11 bis del Regolamento provinciale per la concessione di finanziamenti e benefici economici, anche in considerazione delle problematiche emerse a seguito della recente pandemia COVID 19, che ha visto i giovani isolati per molto tempo e costretti alla sospensione di attività in presenza, con conseguenti episodi di sofferenza individuale e collettiva.

In particolare la Provincia ha previsto di liquidare la somma complessiva di Euro 27.047,48 come di seguito specificato;

- Euro 3.000,00 a favore della Associazione Corto Circuito per la realizzazione dell’iniziativa Bolle di Malto edizione 2023

- Euro 1.000,00 a favore della Associazione Peace Orchestra Foundation per la realizzazione dell’iniziativa Oropa Music Festival;

- Euro 23.047,48 a favore del Comitato Terra della Lana per la realizzazione dell’iniziativa “Creare un ambiente inclusivo grazie agli studenti”