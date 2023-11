Filctem CGIL-Femca CISL-Uiltec UIL chiedono chiarezza sul gestore unico del sistema idrico dell’ambito

Riceviamo e pubblichiamo:

"Il Coordinamento regionale delle delegate e delegati ATO 2, dopo aver discusso e analizzato la situazione relativa alla procedura di assegnazione al Gestore unico del sistema idrico dell’ambito, ha effettuato le seguenti valutazioni:

PREMESSO Che l’interesse primario della rappresentanza sindacale è quella di garantire la massima tutela alle lavoratrici e ai lavoratori che operano nelle Società coinvolte, e in questa direzione si è operato nel corso degli ultimi mesi (anni) tentando un confronto con l’Autorità d’ambito, nei fatti negato per mesi ed effettuato solo a marzo di quest’anno, incontrando le società singolarmente e arrivando a definire un “PROTOCOLLO D’INTENTI PER LA RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NELL’ATO 2 PIEMONTE” sottoscritto da B.C.V Acque S.c.a.r.l., dalle 4 Società costituenti e dalle Segreterie regionali di Filctem CGIL-Femca CISL- Uiltec UIL, nel quale sono stati condivisi principi importanti a tutela delle persone.

CONSIDERATO Che l’attuale contesto che abbiamo di fronte, con la richiesta di realizzazione di due sub-ambiti, costituisce l’unica proposta in campo in grado di comporre il quadro di interessi che fin qui ha determinato il grado di confusione che da troppo tempo vede l’agitarsi inconcludente delle amministrazioni che, pur essendo politicamente omogenee, non sono riuscite a mettere prima l’interesse generale rispetto a quello particolare.

CONSAPEVOLI Che la mediazione dei sub-ambiti per essere realizzata deve essere supportata da atti del Governo regionale e nazionale che non possono essere dati per scontati e che incognite di questa natura possono modificare ulteriormente la direzione, e che in ogni caso la scadenza del 31 dicembre difficilmente potrà essere rispettata

INTENDIAMO Procedere ad una richiesta d’incontro anche a ASM Vercelli, soggetto che ha condiviso con B.C.V. l’ipotesi della realizzazione dei sub-ambiti, per condividere lo stesso grado di tutela ottenuto nel Protocollo già sottoscritto. Nelle prossime settimane sarà nostra cura attivarci per assemblee nelle aziende per informare e rendere partecipi le lavoratrici e lavoratori e per condividere a questo punto anche iniziative di sensibilizzazione dei soggetti deputati a risolvere questa intricata vicenda condizionata dalla presenza di attori di natura pubblica e altri di natura privata".