Biella, visita guidata in Duomo. Si inaugura anche l'opera Rifugi dell'artista Pomaro

Domani, giovedì 9 novembre, alle 16, visita guidata alla scoperta della Cattedrale di Biella. È un momento di condivisione molto semplice che consente alle persone di conoscere meglio la chiesa più importante della Città, la sua storia e le sue bellezze. La durata dell’incontro è di un’ora e alla fine del percorso si potrà vedere anche il Cristo della domenica, affresco conservato in un luogo chiuso e non accessibile al pubblico.

Per prenotazioni: 3925166749 oppure cattedraledibiella@gmail.com

Sempre domani alle ore 17.30 in Duomo (prima cappella di destra) inaugurazione dell’opera Rifugi dell’artista Michela Pomaro. L’installazione si presenta come un insieme di diciannove casette in ferro poggiate su altrettanti sgabelli in legno colorati, ognuna diversa dall’altra e dalle misure variabili, pur mantenendo la stessa sagoma.

Composte dall’artista in modo tale da ricordare un agglomerato urbano come quello delle favelas o delle periferie cittadine, l’opera costituisce un modo per richiamare l’attenzione su come ogni casa dovrebbe essere un luogo sicuro, un rifugio appunto, sinonimo di accoglienza e condivisione anche nei contesti più modesti.