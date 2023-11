A Salussola si presenta "L'antica strada maestra da Salussola a Biella”

L'Assessorato alla Cultura del Comune di Salussola, in collaborazione con A.V.P.S. - Associazione Valorizzazione del Paesaggio della bassa Serra Biellese, propone per domani, giovedì 9 novembre, alle ore 21,15, una serata culturale durante la quale sarà presentata la ricerca storica intitolata "l'antica strada maestra da Salussola a Biella” a cura di Dario Lanza, autore dello studio.

A partire dall’esame delle fonti storiche e cartografiche, riconducibili all’antica via di comunicazione per secoli usata come unico collegamento da Biella in direzione Vercelli e Torino:

• si avrà modo di conoscere il percorso della Via Regia;

• si affronterà la soluzione al problema dell’attraversamento del torrente Elvo: dall'esistenza e gestione di un traghetto fino alla costruzione di un ponte (antecedente all’attuale);

• verrà illustrato il servizio Posta con annesso cambio di cavalli e carrozze;

• si accennerà alla lentezza e alle difficoltà dei viaggi dell’epoca;

• avvicinandosi ai tempi nostri, l’evoluzione e il declino della “Via Regia” in favore della S.S. 143 “Vercellese” L'evento avrà luogo nella sala multimediale del Museo Laboratorio dell’Oro e della Pietra, a Salussola Monte, via Duca d’Aosta 7.