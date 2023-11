Incidente stradale nel primo pomeriggio di ieri, a Revislate, frazione di Gattico-Veruno. Un’auto e una moto si sono scontrate per cause ancora da accertare. Il motociclista ha riportato gravi ferite ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Santissima Trinità di Borgomanero. Sul posto il personale del 118 per i primi soccorsi.