Sarà alla 4^ edizione: a Biella torna il "Babbo Natale Paracadutista" che si terrà il 23 dicembre 2023 presso lo Stadio La Marmora di Biella.

L'appuntamento per grandi e piccini sarà come ormai da tradizione presso lo Stadio La Marmora di Biella.

A organizzare l'evento è l'Associazione Paracadutisti d'Italia - Sezione Provinciale di Biella.

L'anno passato Babbo Natale non aveva potuto calarsi dal cielo per via del cattivo tempo, speriamo che quest'anno il clima sia più clemente per regalare a tutti uno spettacolo magico, da Natale.