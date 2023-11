Anche le ricercatrici del laboratorio di genomica alla postazione dei cioccolatini Airc

Giovanna Chiorino, Francesca Guana, Maurizia Mello Grand, Paola Ostano, Caterina Peraldo Neia e Melissa Savioli nella vita di tutti i giorni sono parte dello staff del laboratorio di genomica, la struttura che da più di vent’anni ha messo Biella sulla mappa della ricerca sul cancro. Ma sabato 11 lasceranno per un giorno provette e microscopi e affiancheranno le volontarie e i volontari del Fondo Edo Tempia al centro commerciale I Giardini, dove sarà posizionata la postazione dei cioccolatini della ricerca dell’Airc.

L’iniziativa si ripete ogni anno in circa 1800 piazze d’Italia con lo scopo di finanziare i progetti con cui l’associazione che fu fondata da Umberto Veronesi consente al mondo della scienza e della medicina di fare progressi nella conoscenza e nella cura dei tumori. Alcuni di questi coinvolgono direttamente il laboratorio biellese e sabato chi si avvicinerà allo stand nella galleria del supermercato Esselunga potrà anche conoscerli più da vicino dalla viva voce delle protagoniste.

Nel dettaglio sono stati diciassette gli articoli scientifici pubblicati negli ultimi cinque anni relativi a studi finanziati da Airc a cui il laboratorio di genomica ha collaborato. Riguardano otto tipi di tumori differenti e sono stati svolti in collaborazione con numerosi istituti di ricerca in Italia, Svizzera e Gran Bretagna. Attualmente Biella è al lavoro su quattro progetti che riguardano lo studio di un tumore raro del peritoneo, la personalizzazione degli screening mammografici e al colon e la ricerca di un sistema di diagnosi precoce più accurata per il cancro della prostata.

La confezione di cioccolatini quest’anno è da 200 grammi: sono prodotti con il pregiato fondente della Venchi, storica azienda torinese, e saranno a disposizione in cambio di un’offerta minima di 13 euro. La scelta del cioccolato fondente contiene anche un messaggio per la salute: contiene infatti, come spiegato nella miniguida che sarà consegnata insieme al sacchetto, i flavonoidi, sostanze della famiglia dei polifenoli, con proprietà antiossidanti e antinfiammatorie. La miniguida comprende anche quattro fumetti disegnati da Sio, Dado, Fraffrog e Giacomo Bevilacqua.

Per l’edizione del 2023 sarà distribuita anche, in cambio di un’offerta di 2 euro, una spilletta con il logo di Airc per le campagne sul tumore al seno.