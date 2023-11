Vigliano, taglio del nastro al nuovo campo sportivo dell'Aurora

Sabato 11 novembre ci sarà l'inaugurazione del nuovo campo sportivo Aurora, in erba sintetica, dato in gestione dal comune di Vigliano Biellese alla F.G.Vilianensis. Alle 18 avrà luogo il taglio del nastro, con aperitivo finale all'interno dell'oratorio salesiano.

“Nella stessa serata si festeggerà anche il 10° anniversario di fondazione della società biellese, nata nel 2013 con un pugno di ragazzini di 6 anni – spiegano dalla società - La crescita esponenziale della Vilianensis è motivo di grande soddisfazione per la comunità e per coloro che ogni giorno si prestano per il bene dei giovani credendo fortemente nello sport quale motore di stimoli positivi per la crescita sana dei ragazzi”.