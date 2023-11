I risultati dei piloti Rally & co al monti savonesi storico, FOTO

Rally & co nella top ten del rally monti savonesi storico grazie ai due equipaggi portacolori della scuderia biellese. Sulla consueta Porsche bianca e gialla buona prestazione per Marco Bertinotti questa volta navigato dalla moglie Barbara Ravelli che per il suo compleanno ha gustato la gioia del traguardo in 5°posizione assoluta vincendo il secondo raggruppamento; peccato per il problema elettrico sulla seconda prova speciale che ha fatto perdere alla famiglia ponzonese circa 1 minuto e 20 ,un ritardo senza il quale il podio era assicurato.

"Una vera gioia correre con mia moglie Barbara-dice Bertinotti- abbiamo festeggiato il suo compleanno in modo sicuramente insolito ma altrettanto indimenticabile "Decimi assoluti e terzi nel secondo raggruppamento Luca Delle coste e Giuliano Santi, velocissimi sulla loro Ford escort rs 2000, penalizzati anche loro da un problema elettrico negli ultimi due tratti cronometrati che sono costati loro l'ottavo posto in classifica generale "una bellissima gara su prove speciali che furono teatro anche del vecchio Sanremo mondiale -dice Santi- la decima posizione ci soddisfa anche se al netto dei problemi patiti nel finale poteva andare meglio".