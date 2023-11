Biella 4 Racing, un “Merende” sfortunato per Roberto Barbera

Biella: È stato un Rally di Santo Stefano Belbo - Trofeo delle Merende decisamente sfortunato in casa Biella 4 Racing, con il suo portacolori Roberto Barbera costretto al ritiro per rottura sull’ultima prova speciale dopo una gara condotta costantemente in seconda posizione di classe, impreziosita anche dal primo tempo fa le vetture A0 sul tratto cronometrato di apertura della manifestazione. Per lui e per il suo pilota Stefano Fausone, la consolazione di aver condotto una gara decisamente positiva e sempre al centro della classifica assoluta al debutto sulla Fiat 600 kit di casa B&B Osvaldo Motors, griffata Alma Racing.

“È un vero peccato”, esordisce Roberto Barbera, “guardando la classe prima del via non pensavamo di essere così competitivi alla nostra prima gara sulla 600 kit, ed invece fin dalla prima prova speciale, anche grazie ad una azzeccata scelta di gomme, siamo balzati al primo posto. I nostri avversari hanno poi iniziato ad ingranare e darci del filo da torcere, ma noi abbiam sempre mantenuto un buon ritmo ed un buon posto in classe ed in assoluta. Poi, purtroppo, a metà dell’ultima prova il differenziale ci ha abbandonato. Ci rimane molto amaro in bocca ma allo stesso tempo la gioia ed il divertimento per esserci ben comportati con una vettura nuova per noi. Un grazie alla mia Scuderia per il tifo e a tutti quelli che mi han sostenuto in questa gara”.