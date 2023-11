Salussola, Cabrio Group: stufe moderne, eleganti ed efficienti, che si adattano ad ogni esigenza

Autunno, le temperature iniziano ad abbassarsi e gli ambienti domestici devono essere riscaldati, meglio ancora se la stufa diventa una piacevole sensazione che coniuga calore, efficienza energetica e design, rendendo l’atmosfera accogliente e rilassante.

Da Cabrio Group, a Salussola, moltissimi modelli e marche (disponibili e ordinabili), adatti ad ogni tipologia di ambiente, ad esempio: MCZ, Piazzetta (con certificazione 5 stelle) e Superior.

L'incentivo "Conto termico" offre la possibilità di sostituire generatori di calore obsoleti e inquinanti, a favore delle più moderne stufe certificate, con ottimi contributi sul prezzo finale. L'agevolazione è dedicata a tutti coloro che possiedono un vecchio apparecchio e intendono sostituirlo con uno moderno a biomassa ad alta efficienza.

Privati, imprese, amministrazioni pubbliche, persone fisiche: tutti coloro che intendono incrementare le prestazioni con una nuova stufa sostenibile avranno l'opportunità di beneficiare dell'incentivo.

Di seguito alcuni modelli certificati, che si adattano ad ogni esigenza

MCZ CUBO 70, il caminetto incassato per un’atmosfera classica e sofisticata: dimensioni ridotte e spessore limitato, si adatta a ciascuno spazio e condizione.

Piazzetta P120-T, stufa a pellet dal design moderno: efficienza e rapidità di riscaldamento, la tecnologia da parete che si adatta ad ogni esigenza.

Piazzetta P130, stufa a pellet wifi: dall’elevata efficienza energetica, il controllo è assicurato e tramite la comoda app, sarà possibile regolarla dal telefono.

Piazzetta Stubotto C, la nuova interpretazione del gusto classico attualizzato: dalle linee essenziali e armoniche, presenta una convezione naturale e la possibilità di personalizzazioni fatte a mano.

Piazzetta Brunico, artigianalità e personalizzazione: esalta la capacità della lavorazione artigianale e sarà possibile personalizzarlo con decorazioni e dipinti a mano.

Superior Savina, la soluzione in cucina: la stufa multiuso dispone di un pratico forno per la cottura di pietanze, da oggi in un forno a legna.

Superior Medea, semplice efficiente e compatta: semplice ed efficace, Medea offre la sua azione tramite convezione naturale, irradiando un’atmosfera irresistibile.

Superior Sibilla, potenza naturale: riscaldamento assicurato per spazi ampi, Sibilla pensa in grande e si dedica al riscaldamento di ampie aree, senza trascurare la praticità.