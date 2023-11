Collezione Marazzato, il successo dell’esposizione dei mezzi militari: si prepara il 2024, FOTO

Il “Porte Aperte” del 4 e 5 dicembre, organizzato in concomitanza con la Giornata delle Forze Armate e dedicato ai mezzi militari, ha chiuso con successo un 2023 impegnativo, ma al tempo stesso esaltante per la Collezione Marazzato e per la neonata Fondazione Marazzato, che ne gestisce l’attività.

La due giorni ha visto, complice anche il meteo favorevole, un buon afflusso di pubblico sia nello showroom, ambientazione della mostra tematica sui veicoli militari, sia nelle sale interne che ospitano la maggior parte dei veicoli che compongono la Collezione, sia nelle aree esterne che hanno visto altri veicoli schierati (incluso un elicottero dei Carabinieri) e le attività “dinamiche” con esibizione di mezzi e brevi giri su alcuni mezzi appartenenti alla Collezione.

Al centro del salone, insieme a mezzi leggeri da ricognizione tra cui Volkswagen Kubelwagen, Willys e Ford e a diverse moto con sidecar, i Fiat 18 P e 18 BLR appartenenti alla Collezione Marazzato che hanno fatto anche da “ambientazione” all’esperienza di guida simulata tramite visori per la realtà virtuale, grazie a un nuovo filmato.

Ottimo seguito anche per il convegno di domenica 5 novembre, suddiviso in quattro interventi dedicati alla produzione di veicoli a uso militare di alcuni dei più importanti marchi italiani. Massimo Condolo, nella doppia veste di moderatore e relatore, ha ripercorso la storia della celebre SPA e dei suoi mezzi fuoristrada e della parentesi bellica di Lancia, che ha portato anche in ambito militare la sua capacità innovativa. Spazio anche alla storica collaborazione tra Alfa Romeo e il corpo dei Carabinieri, raccontata dall’appassionato e collezionista di Alfa Romeo Marco Mottini, fino all’intervento finale di Alessandro Razza, con un dettagliato excursus incentrato sui mezzi della Protezione Civile.

Le attività 2024

Apertura e chiusura del convegno sono stati suggellati dal consueto saluto di Alberto Marazzato, presidente della Fondazione Marazzato, che ha dato alcune anticipazioni sulle attività del 2024: l’anno nuovo vedrà il complesso di Stroppiana ospitare quattro appuntamenti distribuiti tra primavera e autunno. Tra questi, sono già compresi un nuovo evento con mostra-scambio di ricambi d’epoca e una nuova edizione: quella dedicata ai mezzi militari.

Nella prima parte dell’anno ci saranno invece novità tra cui una mostra tematica dedicata al prestigioso marchio Isotta Fraschini e un’iniziativa ad oggi del tutto inedita, che avrà come tema la sportività. Tra un appuntamento “casalingo” e l’altro, i mezzi della Collezione Marazzato parteciperanno a fiere, eventi e manifestazioni, come accaduto quest’anno al Milano-Monza Motor Show e alla fiera Auto e Moto d’Epoca di Bologna, per continuare a promuovere la cultura della memoria e del patrimonio storico aziendale, temi che stanno alla base della creazione stessa della Fondazione Marazzato.

Lo Showroom della Collezione Marazzato si trova a Stroppiana (VC), lungo la SP31.