Experience Piemonte Luxury Design Wellness Taste, a Venaria Reale la 2° edizione

Dopo il grande successo del 2022, La Venaria Reale riapre le porte alle creazioni di lusso, al gusto e al benessere made in Piemonte: domani, mercoledì 8, e giovedì 9 novembre si svolgerà la seconda edizione di Experience Piemonte Luxury Design Wellness Taste.

L'iniziativa, voluta e sostenuta dalla Regione Piemonte, è organizzata da Ceipiemonte nell'ambito dei Progetti Integrati di Filiera “Abbigliamento/Alta Gamma/Design”, “Agroalimentare”, “Tessile” e “Salute e Benessere”, promossi da Regione Piemonte e co-finanziati nell'ambito del Piano di Sviluppo e Coesione 2000-2020.

Ad inaugurare la due giorni sarà mercoledì mattina nell’ex Chiesa di Sant’Uberto una conferenza sull’andamento e i trend del mercato dei beni di consumo nello scenario internazionale, alla quale parteciperanno istituzioni, key note speaker ed esperti di settore che hanno condiviso le proprie esperienze, strategie e visioni. Dopo i saluti istituzionali dell’Assessore all’Internazionalizzazione della Regione Piemonte Fabrizio Ricca, del Segretario Generale di Unioncamere Piemonte Paolo Bertolino e del Presidente di Confindustria Piemonte Marco Gay e l’introduzione del Presidente di Ceipiemonte Dario Peirone, si terranno due panel moderati da Andrea Cabrini, Direttore Editoriale di Class CNBC: nel primo, “Piemonte: un’eccellenza che si fa ricordare”, parteciperà anche il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio.

Le conclusioni saranno tracciate da Andrea Tronzano, Assessore allo Sviluppo delle Attività Produttive della Regione Piemonte.Arredo, design, moda e accessori, tessile, agroalimentare, cosmesi e benessere e, novità di questa edizione, gioielleria sono i comparti di eccellenza delle 88 imprese piemontesi presenti all’evento. Europa, USA, Canada, Paesi del Golfo, Sud Est Asiatico le aree di provenienza degli 86 operatori esteri, tra cui rappresentanti di brand famosi in tutto il mondo e 5 media player da Azerbaijan, Francia, Polonia, Regno Unito.

Oltre 750 i b2b che si svolgeranno nell’arco delle due giornate. Complessivamente, questa edizione registra un +20% di aziende piemontesi, + 85% di operatori stranieri e +60% di 2b2 organizzati rispetto allo scorso anno: questi i numeri in crescita che confermano il Piemonte e le sue produzioni di alta qualità e di nicchia, come destinazione di business per gli operatori esteri del lusso.