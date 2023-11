Interventi previsti dal governo a favore dell'occupazione giovanile

L' Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro comunemente nota come ANPAL, ha rafforzato il proprio impegno per sostenere l'occupazione giovanile in Italia. Un recente annuncio dell'agenzia ha messo in luce gli incentivi disponibili per le imprese che assumono giovani NEET (giovani che non seguono percorsi educativi, formativi o lavorativi). Questa iniziativa è finalizzata a contrastare uno dei problemi persistenti del nostro Paese: la disoccupazione giovanile.

In questo articolo, esploreremo le iniziative governative previste a favore dell'occupazione giovanile, analizzeremo le cause principali della disoccupazione giovanile e i programmi di formazione destinati ai giovani.

Interventi governativi previsti a favore dell'occupazione giovanile

Il cuore dell'iniziativa ANPAL è incentrato sulla copertura del 60% della retribuzione mensile lorda dei giovani appena assunti per il primo anno di lavoro. Questo incentivo riduce significativamente il costo del lavoro per le aziende che si impegnano a occupare i giovani NEET.

In altre parole, per il primo anno di lavoro, l'azienda che assume un giovane NEET nel 2023 dovrà coprire solo il restante 40% della retribuzione mensile lorda prevista. È importante notare che, nel caso in cui si accumulino altri incentivi, l'incentivo per il giovane NEET è limitato al 20% della retribuzione mensile lorda soggetta a contributi previdenziali.

Questa misura è finanziata per il 2023 grazie ai fondi europei del Fondo Sociale Europeo (FSE) all'interno del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani (Pon Iog), gestito da ANPAL. L'obiettivo principale è ridurre la disoccupazione giovanile attraverso la diminuzione del costo del lavoro durante il processo di inserimento del giovane dipendente.

Per accedere a questi incentivi, è necessario presentare domanda tramite il portale dell'INPS, utilizzando il modulo di istanza online denominato "NEET23". Le risorse totali messe a disposizione ammontano a 85 milioni e 700mila euro e gli incentivi verranno erogati in base a criteri di necessità fino a esaurimento delle risorse o entro la scadenza del 31 dicembre 2023, a prescindere.

Il problema della disoccupazione giovanile e le sue cause

Il nostro Paese lamenta uno dei tassi di disoccupazione giovanile più elevati tra gli Stati membri dell'Unione Europea. A gennaio 2022, secondo le statistiche dell'Istat, il tasso di disoccupazione italiano ha raggiunto il 25,3%, con punte ancor più elevate nelle regioni del Sud. In pratica, un giovane su quattro è senza lavoro.

Le cause della disoccupazione giovanile in Italia sono diverse. Analizziamo questi aspetti in dettaglio:

Crisi economica e finanziaria: In Italia, la stagnazione economica era un problema di lunga data, ma la pandemia ha ulteriormente peggiorato la situazione. La protezione dei diritti dei lavoratori da parte di leggi complesse scoraggia i datori di lavoro dall'assumere, poiché i licenziamenti in periodi di crisi comportano oneri finanziari. Ciò porta alla preferenza di selezionare lavoratori più esperti, escludendo i giovani. Scarsa qualità dell'istruzione: Le competenze inadeguate e il divario tra istruzione e necessità del mercato del lavoro sono comuni tra le cause della disoccupazione giovanile. L'istruzione pubblica è sottofinanziata, e i curricula dovrebbero essere aggiornati per includere insegnamenti pratici e orientati alle esigenze del mercato del lavoro, in modo che i giovani siano pronti a entrare nel mondo del lavoro. Salari bassi: Gli stipendi medi non sono sufficienti e i giovani più qualificati spesso cercano opportunità all'estero, contribuendo alla cosiddetta "fuga dei talenti." Inadeguatezza dei canali di ricerca del lavoro: In Italia, il passaparola è la fonte principale di lavoro per i giovani, mentre in altri paesi, come la Germania, gli uffici per l'impiego svolgono un ruolo più significativo. È evidente che i canali di supporto per la ricerca di lavoro devono essere modernizzati e migliorati.

Per contrastare la disoccupazione giovanile, l'Unione Europea sta prendendo iniziative, specialmente nei paesi maggiormente colpiti come l'Italia.

Misure e incentivi attuali per le politiche attive del lavoro

Le politiche attive per l'occupazione rappresentano un insieme di azioni e programmi mirati a facilitare l'ingresso o il reingresso delle persone nel mercato del lavoro, richiedendo la partecipazione attiva degli individui. Queste iniziative sono offerte attraverso la rete nazionale dei servizi per il lavoro, che in Italia opera secondo un modello di collaborazione tra enti pubblici, come i centri per l'impiego, ed enti privati, come le agenzie per il lavoro.

Le persone in cerca di lavoro vengono indirizzate verso percorsi che possono includere diverse fasi, dal processo di orientamento e formazione agli incentivi previsti per promuovere lavoro autonomo, la mobilità territoriale e la creazione di nuove imprese.

Alcune delle misure specifiche di politica attiva del lavoro includono:

Dichiarazione di immediata disponibilità (Did) : Questo è il primo passo necessario per ricollocarsi nel mondo del lavoro e beneficiare delle misure di politica attiva concordate con il centro per l'impiego, inclusi i concorsi pubblici per diplomati . La Did può essere rilasciata online attraverso l'area riservata MyANPAL . Per conoscere tutti i concorsi pubblici attivi per i diplomati è possibile consultare la sezione specifica del sito in Circuitolavoro

Reddito di cittadinanza : Questa misura mira a contrastare la povertà, le disuguaglianze e l'esclusione sociale fornendo un sostegno economico per integrare i redditi familiari.

Assegno di ricollocazione : Questa misura è rivolta a specifiche categorie di cittadini ed è progettata per aiutarli a ricollocarsi nel mercato del lavoro. Consiste in un importo che può essere utilizzato presso enti che offrono servizi di assistenza intensiva personalizzata per la ricerca di lavoro, come centri per l'impiego o enti accreditati ai servizi per il lavoro.

Incentivi alle imprese : Questi sono benefici, sia normativi che economici o contributivi, concessi ai datori di lavoro per incoraggiarli ad assumere specifiche categorie di persone, contribuendo così a ridurre la disoccupazione e favorire l'inclusione nel mondo del lavoro.

Programmi di formazione e istruzione per i giovani

In questa prospettiva, sono state promosse e attivate diverse iniziative mirate a favorire l'occupazione dei giovani. In particolare, emerge l'iniziativa "Garanzia Giovani", focalizzata sulla fascia di età compresa tra i 15 e i 29 anni che non è impegnata né nello studio né nel lavoro. Questo programma comprende una serie di interventi relativi all'orientamento, alla formazione, all'accompagnamento al mondo del lavoro, all'apprendistato, ai tirocini, al servizio civile, alla mobilità professionale, al supporto all'imprenditorialità individuale e agli incentivi per le imprese che assumono giovani.

L'Unione Europea ha lanciato anche altri programmi per combattere la disoccupazione giovanile, tra cui il programma "GOL - Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori," "Your first EURES job," e il " Corpo europeo di solidarietà ". Anche il programma "GOL" svolge un ruolo rilevante in Italia per favorire il reinserimento lavorativo dei disoccupati.

È cruciale ricordare che un'elevata disoccupazione giovanile può comportare la perdita di competenze e capitale umano. Nel breve termine, questa situazione impatta notevolmente sulla vita personale dei giovani, costringendoli ad allungare la permanenza presso i genitori, ad esempio. Tuttavia, a lungo termine, il ritardo nell'inclusione dei giovani nel mondo del lavoro ha importanti ripercussioni sull'economia e la società di un paese. Queste includono la diminuzione dei tassi di fertilità, un invecchiamento demografico accelerato e la "fuga dei talenti". Ecco perché iniziative come "Garanzia Giovani" e altre promosse dall'Unione Europea mirano a contribuire al recupero e alla prosperità dei paesi più colpiti dalla disoccupazione giovanile.