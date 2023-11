Castagnata a Villa Poma: a Miagliano uniscono le forze volontari, Comune, Pro Loco e Alpini

La comunità di Miagliano attiva in questi giorni per portare gioia e allegria alle realtà di scuola e Villa Poma. Alpini, Pro Loco, Comune e volontari civici hanno unito le forze per realizzare la castagnata a favore degli ospiti di Villa Poma.

“Momenti di vero impegno per i volontari che si occupano, insieme all’amministrazione, di tener viva la socialità - commenta il vicesindaco Mauro Vinetti – Miagliano si dimostra un paese vivo e coeso, attento a tutti agli aspetti in cui si manifesta la vita comunitaria”.