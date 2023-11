Auguri al Bona che compie 110 anni

Auguri al Bona! lo scorso 4 novembre la scuola di via Gramsci ha compiuto 110 anni!

Era il 4 novembre 1913 quando fu inaugurato Il Regio Istituto Commerciale “Eugenio Bona”, unico in Italia a rilasciare il diploma di ragioniere industriale. Il fabbricato, che Eugenio Bona volle bello e nel cuore di Biella, fu costruito dall’impresa Delleani di Pollone su progetto dell’ingegnere Stefano Molli di Torino in stile fiorentino rinascimentale e decorato con ceramiche policrome a smalto della ditta Cantagalli di Firenze.

Quest'anno cade però anche un'altra ricorrenza: è anche il cento decimo anniversario della morte del suo fondatore. Infatti, prima di vedere aperta la sua scuola, la prima in Italia a diplomare ragionieri industriali, il 22 marzo 1913 all’improvviso morì lasciando ingenti donazioni. Il mese successivo alla Camera dei Deputati fu così commemorato: … la filantropia di Eugenio Bona si scosta dalla vecchia filantropia caritativa. La sua fu una filantropia saggia, oculata, illuminata come dimostra la scuola di commercio da lui istituita a Biella…

Eugenio Bona, oltre che un acuto osservatore e studioso, è stato un imprenditore di successo per cui aveva ben chiaro quanto il Biellese avesse bisogno di personale amministrativo per cui con l’aiuto di Albino Machetto, suo esecutore, nonché vero realizzatore della scuola e preside per circa trent’anni, il 4 novembre del 1913 il Bona apriva i battenti. Già nel 1910 al Comitato ordinatore della futura scuola Eugenio Bona, che credeva nel valore della formazione, elencò tra le caratteristiche i corsi che avrebbe dovuto avere:… tecnica amministrativa, ragioneria industriale, analisi e conoscenza delle merci e … insegnamenti pratici necessari a coprire le funzioni direttive ed amministrative e gli impieghi di concetto nelle aziende commerciali, industriali e bancarie. E quando ribadì che sarebbe nato un istituto onorevole, proficuo per il Biellese e l’Italia, guardava al futuro.

Gli intendimenti della scuola sono ancora oggi gli stessi: credere nei giovani e investire nel loro futuro. L’istituto Bona ha intenzione di festeggiare questo compleanno con una serie di eventi e di iniziative che si svolgeranno lungo il corso dell’anno scolastico che vedranno coinvolti sempre gli studenti, il mondo del lavoro e dell’impresa, come la Giornata dell’imprese, la Peregrinatio Eugenii, il Math day, la Giornata dell’innovazione, ma non mancheranno gli eventi organizzati dagli alunni e dagli ex alunni ancora da calendarizzare.