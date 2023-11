“Zumaglia in salute”, grande partecipazione per il Dottor Edoardo Delpiano

Un’ora di conferenza con grande attenzione e partecipazione dei presenti a Villa Virginia.

Questo è successo nella serata di giovedì 2 novembre a Zumaglia, per il primo appuntamento di “Zumaglia in salute” con Dottor Edoardo Delpiano, che ha parlato e coinvolto il pubblico sul “Effetti del camminare sul cervello, perché metterci in cammino”.

“L’Amministrazione Comunale, che ha organizzato i tre incontri di “Zumaglia in salute”, è molto soddisfatta” dichiara il Sindaco Edoardo De Faveri.

I prossimi appuntamenti con il Dottor Delpiano saranno giovedì 16 novembre, alle 21 a Villa Virginia, con il tema “sonno e sogni, segreto di una lunga vita ”. E Mercoledì 22 novembre , alle 21,a Villa Virginia per parlare di “il tempo, la sostanza di cui è fatta la vita”.