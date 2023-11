Caffè del Benessere, quasi 80 persone all'incontro odierno

Oggi, martedì 7 novembre alle 15, di fronte a circa 80 persone, ha avuto luogo il Caffè del Benessere presso l'Oratorio Santo Stefano in via Don Minzoni con relatrice la dr.ssa Anna Nelva, Specialista in Endocrinologia, che ha trattato l'argomento "Controllo del colesterolo nella prevenzione cardiovascolare". L'Associazione ANZITUTTO che organizza i "Caffè del Benessere", in questo caso grazie alla fattiva collaborazione dei Volontari dell'Oratorio Santo Stefano, fa parte della rete che realizzerà il progetto "AccompagnaMenti" (progetto innovativo di assistenza domiciliare alle persone con demenza finanziato dalla Fondazione Biverbanca e che ha come capofila AMA Biella).

Le malattie cardiovascolari sono la principale causa di mortalità in Italia (ancor più dei tumori) . La dr.ssa Nelva ha iniziato la sua relazione spiegando quando, grazie ad un ricercatore giapponese, è stato scoperto "l'antibiotico del colesterolo", cioè la prima statina. Indi ha spiegato che solo una parte del colesterolo proviene dall'esterno essendo in gran parte prodotto dall'organismo. Inoltre ha riferito che esistono colesterolo "buono" HDL e "cattivo" LDL (il cattivo intasa le arterie). Le arterie accumulando colesterolo in eccesso formano le placche che possono ulcerarsi e portare a chiusura delle stesse.

Nel 2019 ci sono stati 18,6 milioni di decessi nel mondo per malattie cardiovascolari e 220 mila decessi in Italia di cui 96 mila maschi e 124 mila donne. La donna è protetta fino alla menopausa dalle malattie cardiovascolari. Ciò che protegge le arterie è mangiare tanti vegetali, poca carne rossa, in poche parole la dieta mediterranea. Negativo per le arterie il diabete, l'obesità. In caso di ipercolesterolemia solo dopo una dieta si può iniziare la terapia con farmaci e ne ha illustrato i vari meccanismi d'azione . Alla fine della relazione la dr.ssa Nelva ha risposto a numerose domande dei partecipanti. Infine il tradizionale "Caffè" (e non solo) organizzato dai Volontari dell'Oratorio ha concluso la manifestazione.

Il prossimo "Caffè del Benessere" sarà all'Oratorio Santo Stefano martedì 5 dicembre, sempre alle ore 15, su "Le questioni aperte alla fine della vita", con il dr. Carlo Peruselli, Medico di Cure Palliative.