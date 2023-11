Ternengo , il 4 novembre nel segno del ricordo che unisce - FOTO

A Ternengo si è svolta domenica 5 novembre la ricorrenza del “4 Novembre - Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate”.

La cerimonia è iniziata con la partecipazione alla Santa Messa e a seguire è stato organizzato il picchetto militare per la deposizione della Corona d’alloro al monumento ai caduti della Grande Guerra, al suono del “Silenzio” eseguito da parte di un trombettiere della “Folgore”.

Erano presenti all’evento rappresentanti delle Amministrazioni comunali, Ternenghesi decorati di Onorificenze della Repubblica, i Carabinieri della locale Stazione di Bioglio e gli iscritti alle Associazioni Combattentistiche e d’Arma del Gruppo Alpini di Bioglio-Ternengo-Valle San Nicolao, dei Paracadutisti, Artiglieri e Bersaglieri di Biella. Il Sindaco Luigi Russo ha tenuto il discorso pubblico nel quale ha ricordato quanto sia importante il valore del ricordo e della celebrazione della storia, in quanto “il ricordo unisce”.

A seguire, sono intervenuti cittadini con la lettura di pensieri dedicati. La cerimonia d’Onore a tutti i Caduti Ternenghesi è stata accompagnata dal valore che danno alla nostra Nazione tutte le Forze Armate.

“A loro va la nostra gratitudine per il lavoro che quotidianamente svolgono a garanzia dei principi costituzionali e con l’obiettivo di rendere sicuro il nostro Paese, passando dalla tutela degli interessi nazionali fino a giungere all’esercizio della salvaguardia dell’ordine pubblico in ogni comune” ha espresso il Sindaco, oltre ad aver menzionato l’importanza delle Forze Armate impegnate all’estero. Su queste parole è stato ricordato l’impegno che sta conducendo il Luogotenente Remy Di Ronco, Comandante della Stazione Carabinieri di Bioglio, attualmente in missione in Kosovo e impegnato in affiancamento alle forze militari locali.

Il Sindaco ha infine desiderato ringraziare tutti i presenti rivolgendosi in particolar modo alle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, le quali sempre puntuali e testimoni del giuramento alla Patria, con i loro labari, portano avanti le tradizioni dei corpi di appartenenza. Una giornata ricca di emozione e che ha visto gremita la chiesa parrocchiale e la piazza di Ternengo di partecipazione.