Cossato, l'Auser tende la mano a chi è in difficoltà: “Per Natale donate beni di prima necessità”

Come l'anno scorso, l'Auser Cossato promuove una raccolta di beni di prima necessità, non deperibili, in occasione delle festività di Natale. Il punto incontro sarà la sede di via Mazzini 68, a Cossato, tutti i mercoledì e sabato, dalle 9 alle 11.30, da domani fino a sabato 23 dicembre.

“Tutti gli alimenti raccolti saranno portati alle associazioni del paese, come Chiesa della Speranza, San Defendente, San Vincenzo, Giovani Convento della Spolina, Emporio Caritas – spiega il presidente Marco Abate - Tutte loro provvederanno a distribuire la merce a chi ne ha necessità. Gli alimenti per gli animali, invece, verranno consegnati al Canile Consortile di Cossato e a Gattopoli di Biella. Con una piccola donazione molte famiglie vivranno un Natale meno complicato. Per info: 349.1287320”.