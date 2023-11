Biella, sul muro dello stadio compare un murales con ritratto il sindaco Corradino FOTO

Sorpresa e un pizzico di curiosità ha suscitato il murales che vede ritratto Claudio Corradino. Il sindaco di Biella, infatti, compare sul muro esterno della stadio Pozzo La Marmora, con in mano un cucchiaio. Sopra al suo volto una scritta: “È pronta la polenta?”.

Molto probabilmente, è la prima volta che un primo cittadino del capoluogo laniero compare in un'opera da street art. “Evidentemente è un segno della mia popolarità, si vede che sono conosciuto anche in questi ambienti – commenta Corradino tra il serio e il faceto – Non me l'aspettavo, accolgo la notizia con un sorriso”.