Prima vittoria per la SPB Officina Pozzo in Under 19

Continua la cavalcata della SPB AM Impianti in Under 15. Questa volta ad essere sconfitta è il Volley Vercelli, che ospitata al Palapajetta nulla può contro i biellesi. La squadra di coach Marangio, dopo aver vinto la Coppa Comitato, è ancora più carica per affrontare questo campionato. In Under 17 la SPB Enercom parte bene ma non riesce a mantenere alto il livello e la concentrazione.

Dopo aver vinto il primo set, concede agli avversari di San Rocco il risultato e il bottino pieno dei 3 punti in palio. Prima vittoria per l'Under 19, che va a vincere in trasferta contro Novi Ligure. Un risultato positivo che dà fiducia alla squadra e soprattutto morale per il prosieguo della stagione.

U15 Fipav

SPB AM Impianti - Volley Vercelli 3-0

Parziali: 25-14; 25-17; 25-16.

U17 Fipav

SPB Enercom - San Rocco Novara 1-3

Parziali: 25-22; 17-25; 24-26; 18-25.

U19 Fipav

Novi Pallavolo - SPB Officina Pozzo 0-3

Parziali: 13-25; 23-25; 20-25.